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10:22, 19 февраля 2025Экономика

Поставки европейского вина в Россию упали до минимума

Евростат: В 2024 году поставки европейских вин в Россию упали на треть
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В 2024 году Россия ввезла из Евросоюза минимальный объем вина за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

В годовом выражении поставки европейских вин сократились на треть, до 160,6 тысячи тонн. Для сравнения, 20 лет назад в страну импортировали 128 тысяч тонн напитков. В денежном выражении продажи упали до 532 миллионов евро — это рекордно низкий показатель с 2016 года.

Главным поставщиком стала Италия, нарастившая экспорт в 1,4 раза, до 70,4 тысячи тонн вина. Импорт напитка из Латвии обрушился в 4,3 раза, до 20,4 тысячи тонн. Поставки из Литвы упали в 17 раз, до 4,1 тысячи тонн.

В тройку лидеров по объемам поставок вошла Польша с результатом в 20,3 тысячи тонн (рост в 1,6 раза). Португалия увеличила экспорт втрое, до 15,9 тысячи тонн, а Испания снизила объемы поставок с 15,7 до 13 тысяч тонн.

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Аналитики объясняют падение объемов ввоза европейского вина повышением ввозных пошлин на вина из недружественных стран (в 2023 году пошлины подняли с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов, но не менее 2 долларов за литр).

Исполнительный директор Fort Александр Липилин предупредил, что к марту 2025 года импортное вино в российских розничных магазинах подорожает в среднем на 10-15 процентов из-за таможенных пошлин. Однако после повышения пошлин цены на вино все еще не достигли нужного уровня для обеспечения рентабельности. Большинство крупнейших российских импортеров предупредили своих партнеров о повышении розничной стоимости импортных вин с февраля 2025 года.

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