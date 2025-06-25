В России производство одного вида макарон выросло в полтора раза

Минсельхоз: Экспорт российских макарон вырос в январе-апреле на 16 %

Поставки российских макарон за рубеж выросли в январе-апреле год к году на 16 процентов в физическом выражении и на треть в стоимостном. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

Общий объем произведенных в стране макаронных изделий вырос в указанный период на 3 процента, превысив 500 тысяч тонн. В Национальной ассоциации производителей макаронных изделий прогнозируют, что в дальнейшем рост показателя будет составлять 1-2 процента ежегодно.

Также в ассоциации отметили, что за последние три года производство макарон из твердых сортов пшеницы выросло в России в полтора раза, что произошло в том числе благодаря хорошим урожаям, а доля такой продукции в общем объеме макаронных изделий будет увеличиваться с нынешних почти 50 процентов в связи с трендом на здоровый образ жизни и рациональное питание.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года экспорт российских макарон также вырос, прибавив 10 процентов. По словам президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко, такая динамика экспорта в том числе влияет на рост производства в отрасли.