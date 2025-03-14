В России стали производить больше макарон

Минсельхоз: Производство круп и макаронных изделий в РФ значительно выросло

Производство круп и макаронных изделий выросло в России в начале 2025 года — показатель стал больше на 10,2 и 8,3 процента соответственно. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Минсельхозе РФ.

В январе отечественный бизнес выпустил 120 тысяч тонн макарон и 151 тысячу тонн круп, уточнили в ведомстве.

Там также привели комментарии представителей отрасли. По словам президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко, производство макарон растет в том числе на фоне ускорения экспорта, составившего в 2024 году год к году 10 процентов. В то же время исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский обратил внимание на значительный рост производства продукции из твердых сортов пшеницы, уровень которого уже сравнялся с выпуском макарон из пшеницы мягких сортов.

Ранее в министерстве выступили с опровержениями сообщений о рисках скорого повышения цен на макароны и пшеницу. В частности, отмечалось, что в феврале в России подешевела мука.

