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12:53, 28 февраля 2025Экономика

Минсельхоз отреагировал на сообщения о скором росте цен на макароны

Минсельхоз: Цены на макаронные изделия в России являются стабильными
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

В настоящее время стоимость макаронных изделий в России стабильна, рисков скорого повышения цен на эту продукцию в магазинах сейчас нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

В ведомстве отметили, что доля импортной продукции в этом сегменте рынка продолжается оставаться незначительной. Уведомления отдельных производителей о скором росте цен на макароны не могут повлиять на весь ассортимент, представленный в российских магазинах. «Ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна», — резюмировали в Минсельхозе.

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В Министерстве добавили, что российский рынок макаронных изделий отличается высокой степенью локализации производства. Импорт в основном касается премиального сегмента, в массовом его доля остается низкой. Отпускные цены на макароны сейчас демонстрируют околонулевую динамику. В конце февраля они составляли в среднем 57,8 рубля за килограмм. В рознице же стоимость макаронных изделий с начала января снизилась на 0,1 процента, заключили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о скором подорожании популярных в России макарон Barilla. Итальянский производитель уже уведомил розничные продуктовые сети о повышении цен на свою продукцию на 15-30 процентов с 1 марта. Отмечалось, что сильнее всего подорожают макаронные изделия без глютена — спагетти, фузилли и пенне ригате.

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