Популярные в России макароны подорожают на треть

«Ъ»: Итальянские макароны Barilla в России с марта подорожают на 15-30 процентов

Итальянский производитель популярных в России макарон Barilla уведомил торговые сети о повышении цен на свою продукцию на 15-30 процентов с 1 марта. Об этом со ссылкой на источники на рынке и письмо компании сообщает «Коммерсантъ».

Компания представлена в России 26 позициями, из них только две подорожают незначительно. Один из собеседников уточнил, что цены взлетят только на импорт, который составляет 20 процентов российского ассортимента.

В соответствии с текстом письма, сильнее всего — почти на треть — цены вырастут на макаронные изделия без глютена, то есть спагетти, фузилли и пенне ригате. Кроме того, лазанья, феттуччини, тальятелле, фарфалле подорожают на 20 процентов, а большинство соусов — 15 процентов.

Причиной такого решения компания называет ослабление рубля и увеличение со 2 февраля на 10 процентов таможенной пошлины для макаронных изделий. После изменений ставка для такой продукции из недружественных стран составляет 25 процентов от таможенной стоимости, но не менее 0,46-0,93 евро за килограмм.

Доля Barilla на рынке макаронных изделий России, по данным Института развития предпринимательства и экономики, составляет около десяти процентов. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский указывает, что доля всех импортных изделий находится в районе 10-15 процентов.

Ранее Минсельхоз опроверг сообщения о лишении мукомолов льготного кредитования. До этого предприятия предупредили, что в текущих условиях отрасль столкнется с массовыми банкротствами и снижением производства муки. В Союзе мукомольных и крупяных предприятий подчеркнули, что уже сейчас половина продукции в России, из которой изготавливаются макароны, не отвечает нормативам по качеству.