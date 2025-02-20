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09:42, 20 февраля 2025Экономика

Власти опровергли сообщения о банкротстве мукомолов из-за нехватки льгот

Минсельхоз опроверг сообщения об отмене льгот для мукомолов и их банкротстве
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Сообщения об исключении предприятий мукомольно-крупяной промышленности из механизма льготного кредитования АПК не соответствуют действительности. Таким образом письмо Союза мукомольных и крупяных предприятий на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут прокомментировала «Ленте.ру» пресс-служба ведомства.

В документе говорилось, что в этом году отрасль столкнется с угрозой массового банкротства предприятий и сокращения экспорта муки. Коммерческие кредиты по ставке выше 25 процентах при текущих ценах на муку не дают мукомолам выйти в прибыль.

Субсидируемые ставки займов в условиях ограниченных ресурсов собственных оборотных средств позволяли сдерживать стоимость продукции, но в «Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 5 февраля 2025 года» за авторством Минсельхоза нет сведений о поддержке предприятий, говорится в письме.

Кроме того, производители пожаловались на большое количество «мелких, технически и технологически несовершенных производств», которые выпускают дешевую продукцию низкого качества, из-за чего более половины всей мукомольной продукции в России не отвечает нормативам. Помимо возвращения льготного кредитования, Союз просит компенсации за экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100 процентов от стоимости перевозок.

Между тем в Минсельхозе утверждают, что предприятиям отрасли доступны льготные краткосрочные (до года) и инвестиционные (от двух до восьми лет) кредиты, и есть возможность приобретения автотранспорта в льготный лизинг. По данным ведомства, на компенсации расходов организациями, в том числе мукомольно-крупяной промышленности, выделены пять миллиардов рублей.

Ранее гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов рассказал, что в январе-ноябре 2024 года стоимость муки первого и высшего сортов выросла на 18 и 22 процента соответственно, а ржаной — на 33 процента. В результате цены на свежие хлебобулочные изделия за тот же период поднялись на 27 процентов.

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