Россиянам рассказали о темпах роста цен на хлеб

Замглавы Минсельхоза Титов: Цены на хлеб в РФ будут расти в пределах инфляции

Темпы роста цен на хлеб в России в дальнейшем будут соответствовать общей динамике инфляции, поскольку подорожание зерновой группы «на сегодняшний день уже в цене отыграно». Соответствующий комментарий заместителя главы Минсельхоза РФ Максима Титова приводит ТАСС.

Замминистра уточнил, что себестоимость производства хлеба постоянно растет и зерно не является ее основной составляющей. «Дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции», — сказал он.

Ранее гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов рассказал «Коммерсанту», что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 27 процентов на фоне удорожания логистики и сырья. Мука первого и высшего сортов, по его словам, прибавила в цене за год 18 и 22 процента соответственно.

Осенью прошлого года, комментируя ведущийся Федеральной антимонопольной службы (ФАС) анализ цен на хлеб в российских магазинах, глава ведомства Максим Шаскольский указал, что средний размер установленных на такую продукцию наценок составляет 60 процентов, а в ряде случаев они превышают 100 процентов.

