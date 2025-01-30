Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 30 января 2025Экономика

Россиянам рассказали о темпах роста цен на хлеб

Замглавы Минсельхоза Титов: Цены на хлеб в РФ будут расти в пределах инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Темпы роста цен на хлеб в России в дальнейшем будут соответствовать общей динамике инфляции, поскольку подорожание зерновой группы «на сегодняшний день уже в цене отыграно». Соответствующий комментарий заместителя главы Минсельхоза РФ Максима Титова приводит ТАСС.

Замминистра уточнил, что себестоимость производства хлеба постоянно растет и зерно не является ее основной составляющей. «Дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции», — сказал он.

Ранее гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов рассказал «Коммерсанту», что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 27 процентов на фоне удорожания логистики и сырья. Мука первого и высшего сортов, по его словам, прибавила в цене за год 18 и 22 процента соответственно.

Осенью прошлого года, комментируя ведущийся Федеральной антимонопольной службы (ФАС) анализ цен на хлеб в российских магазинах, глава ведомства Максим Шаскольский указал, что средний размер установленных на такую продукцию наценок составляет 60 процентов, а в ряде случаев они превышают 100 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      Военкоры заметили подготовку массированного удара ВСУ по югу России

      Российский студент устроил поджог на железной дороге по заданию неизвестного

      Стилист призвал россиян отказаться от кожаной одежды

      Жителя Херсонской области осудили на восемь лет за экстремизм и хранение боеприпасов

      Пентагон приостановил полеты вертолетов

      Космические силы США спланировали доминирование ULA над SpaceX

      Хинштейн обратился к проводящему время на Кипре генералу по ситуации в Курской области

      Онколог развеяла пять распространенных мифов о раке

      В Госдуме анонсировали проект о запрете сатанизма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше