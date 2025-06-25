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16:04, 25 июня 2025Экономика

В России ужесточат контроль над цветами из Армении

Россельхознадзор: Ввозить цветы из Армении можно только из отслеживаемых мест
Вячеслав Агапов

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

С 27 июня 2025 года в России ужесточат контроль за ввозом срезанных цветов и бутонов из Армении. Импортировать можно будет лишь продукцию из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.

Меру приняли из-за роста отгрузок цветов «неустановленного фитосанитарного статуса». Она необходима для ввоза в страну истинно армянской цветочной продукции, подчеркнули в ведомстве.

«Несмотря на достигнутые договоренности об усилении армянской стороной фитосанитарного контроля, в 2025 году в 20 случаях был предотвращен ввоз в Россию зараженных цветов», — констатировали в Россельхознадзоре.

Число неуведомлений о доставке цветов в Россию постоянно растет. С начала года это произошло в 476 случаях — 14,6 миллиона штук цветов не были предъявлены для проведения фитосанитарного контроля.

Ранее стало известно, что Петербургская биржа обсуждает вопрос торговли цветочной продукцией. Президент торговой площадки Игорь Артемьев в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Артемьев объяснил, что торговля цветам по примеру Голландии позволит сделать сферу более прозрачной.

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