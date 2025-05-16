В России захотели торговать цветами на бирже

Артемьев: Петербургская биржа обсуждает вопрос торговли цветочной продукцией

Петербургская биржа обсуждает вопрос торговли цветочной продукцией. Об этом заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Артемьев объяснил, что торговать цветам захотели по примеру Голландии. Этот шаг позволит сделать сферу более прозрачной.

«Мы совершенно не против. И потом, речь же идет необязательно о торговле цветами. А если мы немножко перефразируем, это торговля семенами цветков. А торговля семенами — это классический вид биржевой торговли», — объяснил он.

Ранее другой депутат, Дмитрий Гусев, предложил министру сельского хозяйства Оксане Лут повысить таможенную пошлину на срезанные импортные цветы до трех евро за килограмм. Он полагает, что таким образом удастся снизить для российских производителей НДС до 10 процентов.

С 20 мая 2025 года Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсами на кофе. Контракты будут отражать цены на поставку сырья из стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов производителей арабики. «Кофе — один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах», — объяснили представители торговой площадки.