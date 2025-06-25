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11:56, 25 июня 2025Россия

В России захотели устраивать ветеранов СВО охранниками в школы

В Удмуртии предложили устраивать ветеранов СВО охранниками в школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Удмуртии захотели устраивать ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине охранниками в школы. О прозвучавшем на встрече с региональным уполномоченным по правам предпринимателей и руководителями охранных структур предложении рассказал депутат Госдумы Олег Гарин в своем Telegram.

Для охранных организаций, которые принимали бы на работу участников СВО, предложили ввести льготы, в том числе налоговые.

По словам парламентария, реализация такой инициативы могла бы повысить безопасность в образовательных учреждениях, а также обеспечить рабочими местами в охранных структурах ветеранов спецоперации.

Ранее Минпросвещения захотело привлекать участников СВО для проведения уроков в школах. Речь шла об обучении основам безопасности и защиты Родины.

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