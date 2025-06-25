В российском регионе мигрант изнасиловал девушку

В Новосибирске суд арестовал мигранта, изнасиловавшего девушку

Новосибирский районный суд арестовал 20-летнего нелегального мигранта, изнасиловавшего 22-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным ведомства, потерпевшая приехала к подруге из Барнаула в Новосибирск. Они пошли в бар. Ночью девушки пытались вызвать такси, но к ним подошел незнакомец. После небольшого диалога подруги согласились поехать с мужчиной в другой бар за алкоголем. Там к ним присоединился друг молодого человека. Компания поехала в лес. К утру подруга потерпевшей уехала вместе с присоединившимся к компании молодым человеком. А потерпевшая осталась с обвиняемым вдвоем. Она рассказала, что мигрант изнасиловал ее, угрожая расправой.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Арестованный утверждает, что два половых акта были по обоюдному согласию.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала 56-летнего местного жителя, который несколько лет растлевал дочь-подростка и пытался ее изнасиловать.

