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09:00, 25 июня 2025Наука и техника

В США назвали «Искандер» «головной болью» Киева

TNI: Российские ракеты «Искандер» снижают военный потенциал Киева
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Искандер», который может нести баллистические и крылатые ракеты, назвали «головной болью» Киева. Эффективные ракетные удары позволяют снижать военный потенциал Украины, пишет обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Его передовые возможности, включая высокую скорость, маневренность и способность уклоняться от радаров, сделали его важным элементом российской стратегии по ослаблению обороноспособности Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что ракета развивает скорость до семи чисел Маха и летит к цели по квазибаллистической траектории с маневрами уклонения, поэтому ее сложно перехватить. Также ракеты комплекса «Искандер-М» оснастили ловушками, которые срабатывают на финальном этапе полета. Они генерируют ложные сигналы для обмана зенитных комплексов.

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Автор подчеркнул, что «Искандер» — это мобильная платформа. Наведение и пуск ракеты занимает несколько секунд, поэтому позицию комплекса сложно обнаружить до старта ракеты. По словам Вайхерта, все это превратило «Искандер» в постоянную угрозу для Киева.

В мае представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты комплекса «Искандер» выполняют маневры, которые позволяют обмануть зенитные ракетные комплексы Patriot.

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