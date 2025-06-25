В ТЦК объяснили мобилизацию священников УПЦ

Тернопольский ТЦК объяснил мобилизацию священников УПЦ отсутствием у них брони

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) имеют право мобилизовать священников Украинской православной церкви (УПЦ), так как государство не предоставило им бронь. Об этом сообщили в Тернопольском ТЦК, комментируя мобилизацию двух священников, передает украинское издание «Страна».

«Во время проверки документов у священников удалось установить, что они не пользовались правом на отсрочку, не были забронированы, а следовательно — подлежат мобилизации на общих основаниях», — объяснили в ведомстве.

Там также отметили, что в украинском законодательстве отсутствуют абсолютные исключения по категориям лиц, которые не подлежат мобилизации во время действия военного положения. Избежать мобилизации можно только в том случае, если на отсрочку или увольнение есть законные основания.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области священник Иоанн Коваль был задержан по пути на службу и мобилизован.