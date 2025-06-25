Ведущую популярного российского шоу заставляли читать Камасутру

Ведущая Ханга рассказала, что редактор шоу заставлял их читать Камасутру

Известная российская телеведущая Елена Ханга рассказала, что во время ее работы в шоу «Про это» начальник заставлял ее читать Камасутру — древнеиндийский трактат, посвященный сфере чувственной жизни. Подробности она раскрыла в подкасте «правило 34», запись которого доступна на YouTube.

Телеведущая рассказала, что, готовясь к посвященным к эфирам шоу «Про это», образовывала себя с помощью книг. «Мой шеф-редактор приносил Камасутру и говорил: "Так, на завтрашний эфир прочитайте вот отсюда и досюда". Правда, на следующий день он говорил: "Я же дал вам книжку, а вы заснули на второй странице"», — отметила она.

Ханга добавила, что гостями шоу часто были достаточно открытые люди, которые готовились к эфирам и шутили на тему секса. По словам ведущей, спустя много лет после съемок она однажды даже узнала на улице одного из таких участников.

Ранее Ханга рассказала о требованиях свекрови, которые та выдвинула ей во время совместной жизни. Ведущая отметила, что она попросила ей никогда не жаловаться на ее сына, а также не смотреть на нее косо.