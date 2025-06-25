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14:12, 25 июня 2025МирЭксклюзив

Вероятность новых ударов США по Ирану оценили

Политолог Калачев: США не станут наносить новые удары по Ирану
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США не станут наносить новые удары по ядерным объектам Ирана, поскольку американский президент Дональд Трамп уже отчитался об их уничтожении и не хотел бы участвовать в затяжном противостоянии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Трампа интересует только сам Трамп, а не Израиль или Украина. Он уже отчитался о проделанной работе, сказал, что все ядерные объекты уничтожены. И, хотя сам Израиль не считает проблему решенной, Трамп ссылается на МОССАД, говоря, что его агенты подтвердили уничтожение», — сказал политолог.

Из этого, по мнению Калачева, можно сделать вывод, что Трамп не собирается продолжать участие в Ближневосточном конфликте: он хотел бы покинуть его до того, как противостояние приобретет затяжной характер.

«США не станут отыгрывать назад — они ведь уже заявили, что проблема решена. Так что Иран получает передышку», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в издании The New York Times (NYT) сообщили, что риск приобретения Ираном ядерного оружия повысился после ударов США по ядерным объектам в стране, призванных уничтожить программу. Там также заявляли, что ядерная программа не была уничтожена американскими ударами.

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