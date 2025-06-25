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21:24, 24 июня 2025Мир

Во Франции обвинили Зеленского в суете и выдвижении безумных требований

Филиппо: Зеленский обеспокоен тем, что конфликт на Украине уходит на второй план
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский волнуется из-за того, что украинский конфликт уходит на второй план из-за событий на Ближнем Востоке, и в связи с этим еще активнее начал требовать помощь от Евросоюза. Таким мнением поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Среди безумных требований, провокаций, намеков и даже угроз он требует оружия и миллиардов, чтобы продлить свою войну!» — написал политик.

Он отметил, что украинский лидер уже потерял хладнокровие, а также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон одобряет действия Зеленского и подталкивает его к тому, чтобы он продолжал.

Ранее Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как сообщил президент Украины, стороны скоординировали шаги в рамках саммита альянса и высказались об ожидаемых результатах.

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