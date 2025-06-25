Военблогер рассказал о переброске в Сумскую область «пожарной команды» ГУР Украины

Рожин рассказал о переброске в Сумскую область подразделения ГУР «Химера»

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область подразделение Главного разведывательного управления (ГУР) «Химера». Об этом рассказал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Фактически является "пожарной командой" командования ВСУ. В феврале 2025 года принимало участие в боевых действиях в Курской области, но после осознания неизбежного разгрома группировки ВСУ, было выведено командованием», — подчеркнул военблогер.

Рожин сообщил о переброске в Сумскую область «пожарной команды» ГУР на основе анализа публикаций украинских волонтеров. По его словам, спецподразделение уже понесло потери и на территории украинского региона.

Ранее Вооруженные силы России продвинулись в районе восьми населенных пунктов Сумской области Украины. Кроме того, бойцы подразделения вели бои на харьковском направлении, продвинувшись в районе шести населенных пунктов.