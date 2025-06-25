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07:31, 25 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный предрек важное событие в зоне СВО с переходом ЛНР под полный контроль ВС РФ

Военный эксперт Дандыкин: Россия взяла под контроль почти всю ЛНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль практически всю территорию ЛНР, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) успехов практически нет.

«Почти вся территория ЛНР находится под нашим контролем, скоро будет взят последний населенный пункт, — сказал военный эксперт. — Появится возможность идти на Красный Лиман, Харьковскую область. Это очень важный момент. На других направлениях у российских военных тоже большие успехи, приближаемся к Сумам».

Дандыкин не заметил значимых успехов у ВСУ. По его словам, противник терпит поражения и вынужден отступать все дальше.

«Будь там хоть какие-то успехи, они бы уже об этом кричали. Но там сплошная безнадега. Если брать удары по глубоким тылам, то и там Россия бьет мощнее и точнее, в том числе, прошедшей ночью», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось о занятии Российской Армией еще одного населенного пункта в Донецкой народной республике. Речь шла о селе Дылеевка, бои за которое вели военнослужащие подразделения «Южной» группировки войск.

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