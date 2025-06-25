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09:53, 25 июня 2025Россия

Восемь машин и два гаража сгорели из-за «вспомнившего детство» россиянина

МЧС РФ: Житель Екатеринбурга вспомнил детство и сжег восемь автомобилей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Житель Екатеринбурга решил поиграть с огнем и случайно сжег восемь автомобилей и два гаража. Об этом рассказали в МЧС России, сообщение опубликовано в Telegram.

Как сообщили в спасательной службе, авто сгорели из-за того, что мужчина «вспомнил детство» и поджег пух во дворе дома. Огонь распространился так сильно, что тушить машины пришлось семнадцати сотрудникам МЧС.

«Теперь поджигателя ждет суд», — раскрыли судьбу «вспомнившего детство» россиянина в МЧС.

Похожий случай произошел ранее в Краснодаре — там пьяный мужчина случайно сжег пять автомобилей.

ЖЗЛ
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