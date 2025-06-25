Воспитавшая 43 правнука 95-летняя россиянка поделилась секретом долголетия

95-летняя многовнучатая россиянка назвала секретом долголетия заботу о близких

Воспитавшая семь детей, 21 внука, 43 правнука и одного праправнука 95-летняя жительница Бурятии Cыpжy Maлaкчинoвнa Hимaeвa поделилась с KP.RU секретом долголетия.

По словам ее дочери Светланы, он заключается в заботе о близких. Именно благодаря ей, несмотря на преклонный возраст, женщина остается бодра, энергична и даже не жалуется на здоровье.

Кроме того, рассказала родственница долгожительницы, всю жизнь ее мать питалась исключительно натуральной пищей, находилась в постоянном движении, а также каждый год посещала санатории. Но именно забота о любимых людях наполняет ее существование смыслом и дарит энергию, подчеркнула она.

Ранее 92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия — это занятия спортом дома. Она рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу.