92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

92-летняя жительница Китая по имени Ли раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Jianghua TV.

По словам пожилой женщины, речь идет о занятиях спортом дома. Она рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу. Кроме того, китаянка вращает обруч. Она уточнила, что ей неудобно тренироваться на улице.

Для восстановления Ли каждый вечер держит ноги в горячей воде. «Раньше у меня случались судороги в ногах, но после того, как я начала принимать ванны, это больше не повторялось», — заявила женщина.

Ранее жительница Великобритании Мэрион раскрыла секрет своего долголетия. Она назвала доступную каждому вещь: умение радоваться жизни.

