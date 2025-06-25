Восстановление Брянской области оценили в 40 миллиардов рублей

Комплексная программа восстановления Брянской области после нанесенного действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) ущерба в настоящее время оценивается на сумму порядка 40 миллиардов рублей. Об этом губернатор области Александр Богомаз заявил в интервью РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Программа включает в себя вопросы безопасности, возмещения «жителям потерь, которые они понесли», а также социально-экономического развития региона.

Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития совместно и администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин по поручению Путина прибыл в приграничье Курской области, чтобы оценить обстановку и масштаб повреждений на освобожденных территориях.