Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 25 июня 2025Экономика

Восстановление Брянской области оценили

Восстановление Брянской области оценили в 40 миллиардов рублей
Мария Черкасова

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Комплексная программа восстановления Брянской области после нанесенного действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) ущерба в настоящее время оценивается на сумму порядка 40 миллиардов рублей. Об этом губернатор области Александр Богомаз заявил в интервью РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Программа включает в себя вопросы безопасности, возмещения «жителям потерь, которые они понесли», а также социально-экономического развития региона.

Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития совместно и администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин по поручению Путина прибыл в приграничье Курской области, чтобы оценить обстановку и масштаб повреждений на освобожденных территориях.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали семь российских регионов. В Ростовской области загорелась крыша стадиона

    Стало известно о проблемах ВСУ с укомплектованием корпуса для переброски под Харьков

    Удары по Ирану усилили раскол в США

    Россиянин попал в реанимацию после укуса насекомого

    Россияне назвали доход для комфортной жизни на пенсии

    Восстановление Брянской области оценили

    Стало известно о создании двух подразделений из бывших солдат ВСУ

    Людям с болями в пояснице подсказали идеальную позу для секса

    Тарифу на передачу электроэнергии предрекли рост сверх плана

    На россиянина возбудили дело за оправдание терроризма и теракта на Дубровке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости