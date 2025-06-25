Врач рассказала о состоянии брошенного на пол в Шереметьево ребенка

Врач Шаповаленко рассказала о состоянии брошенного на пол в Шереметьево ребенка

Двухлетний мальчик, которого бросили на пол в аэропорту Шереметьево, в настоящее время находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне. О состоянии ребенка рассказала главврач врач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Как она указала, по результатам МРТ выявлены очаги ушиба, но грубых повреждений структур мозга нет. Мальчик находится на ИВЛ в медикаментозном сне, ему проводят противоотечную терапию.

«Мы пока даем такой, знаете, спокойный прогноз по его восстановлению и выздоровлению. Мы очень на это надеемся», — отметила Шаповаленко.

Ранее стало известно, что швырнувший мальчика об пол мужчина был под алкоголем и наркотиками. 31-летний гражданин Белоруссии месяц работал в Каире, где занимался монтажом металлоконструкций. Зачем он напал на ребенка, объяснить так и не сумел.