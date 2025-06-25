Врачи сохранили зрение упавшему на сук рыбаку из Татарстана

В Набережных Челнах врачи спасли рыбаку глаз после того, как он упал на сук

В Набережных Челнах рыбак чудом избежал потери зрения после несчастного случая на природе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

35-летний мужчина из Татарстана поскользнулся на мокрой после дождя земле и упал лицом на торчащий сук во время рыбалки около поселка Сосновый Бор. Острая ветка вошла под правый глаз и сломалась, нанеся серьезные травмы.

В городской больнице №5 пострадавшему провели сложную операцию, которая длилась час. Хирурги извлекли сучок и более 20 частиц коры из глазницы, сумев сохранить пациенту зрение. Сейчас рыбак находится под наблюдением врачей, через несколько дней ему снимут швы.

Как отмечают медики, подобные травмы крайне опасны и могут привести к необратимым последствиям. В данном случае своевременное обращение за помощью позволило избежать трагедии.

Ранее сообщалось, что на склонах Казбека обнаружили и спасли мужчину, считавшегося мертвым. У 52-летнего альпиниста диагностировали переломы ребер, руки и бедра, а также обморожение конечностей.