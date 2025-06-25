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09:30, 25 июня 2025Моя страна

В месте случившейся с Бодровым трагедии спасли боровшегося за жизнь два дня мужчину

На склонах Казбека нашли чудом выжившего альпиниста с обморожением
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Afanasev / Shutterstock / Fotodom

На склонах Казбеке обнаружили и спасли мужчину, считавшегося мертвым. У 52-летнего альпиниста диагностировали переломы ребер, руки и бедра, а также обморожение конечностей, пишет KP.RU.

Спасательная операция началась в Кармадонском ущелье — месте, известном из-за трагедии, случившейся с российским актером, звездой фильма «Брат» Сергеем Бодровым.

Спасательная команда полагала, что пострадавшего нет в живых, поэтому сильно не спешила, однако, когда его обнаружили, все были удивлены, что тот подает признаки жизни. Мужчине оперативно помогли согреться: его напоили горячим чаем, укрыли теплой одеждой и зафиксировали для транспортировки. После этого его на вертолете МЧС доставили в медучреждение.

Сейчас он постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось, что на пляже в Сочи туриста спасли после часовой реанимации. У отдыхающего внезапно остановилось сердце, и в течение 40 минут до приезда скорой очевидцы пытались помочь ему.

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