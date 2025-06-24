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21:08, 24 июня 2025Моя страна

В Сочи отдыхающие спасли мужчине жизнь после 40 минут реанимационных мероприятий

На пляже в Сочи отдыхающие спасли туриста с остановкой сердца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

На пляже «Жемчужина» в Сочи туриста спасли после часовой реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

У отдыхающего внезапно остановилось сердце, и в течение 40 минут до приезда скорой очевидцы и спасатели непрерывно проводили реанимационные мероприятия — искусственное дыхание и массаж сердца. Прибывшие парамедики еще около 40 минут реанимировали мужчину на месте.

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По последним данным, его удалось стабилизировать — сейчас он находится в 4-й городской больнице Сочи. Свидетели отмечают мужество и выдержку всех, кто участвовал в спасении жизни.

«Несколько человек сменяли друг друга, делая искусственное дыхание и массаж сердца», — рассказали очевидцы происшествия. Врачи подтверждают, что столь длительная и слаженная реанимация действительно помогла вернуть пациента к жизни.

Ранее сообщалось, что врачи спасли россиянку из Челябинска с огромной опухолью. Женщине удалили миому матки размером с баскетбольный мяч.

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