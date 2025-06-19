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21:00, 19 июня 2025Моя страна

Врачи спасли россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч

В Челябинске спасли женщину с миомой размером с баскетбольный мяч
Екатерина Ештокина

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Врачи спасли россиянку из Челябинска с огромной опухолью. Об этом пишет портал «Хорошие новости».

Гинекологи местной клинической больницы провели сложную операцию 29-летней пациентке. Так, женщине удалили миому матки размером с баскетбольный мяч.

«Пациентка два года назад заметила, как растет живот, но не придала этому значения, а также отрицала возможность беременности. Когда живот достиг размеров живота доношенной беременности, девушка поступила к нам. Подключились онкологи, к счастью, образование оказалось доброкачественным», — поделилась оперирующий хирург-гинеколог Татьяна Спиридонова.

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В результате операция прошла успешно, удалять репродуктивные органы врачам не пришлось. По данным издания, пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ранее в июне во Владимирской области хирурги уникальным методом спасли суставы подростку. 13-летний пациент с грубой деформацией голеностопных суставов прошел двухэтапное лечение в областном центре спецмедпомощи.

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