Врачи спасли россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч

В Челябинске спасли женщину с миомой размером с баскетбольный мяч

Врачи спасли россиянку из Челябинска с огромной опухолью. Об этом пишет портал «Хорошие новости».

Гинекологи местной клинической больницы провели сложную операцию 29-летней пациентке. Так, женщине удалили миому матки размером с баскетбольный мяч.

«Пациентка два года назад заметила, как растет живот, но не придала этому значения, а также отрицала возможность беременности. Когда живот достиг размеров живота доношенной беременности, девушка поступила к нам. Подключились онкологи, к счастью, образование оказалось доброкачественным», — поделилась оперирующий хирург-гинеколог Татьяна Спиридонова.

В результате операция прошла успешно, удалять репродуктивные органы врачам не пришлось. По данным издания, пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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