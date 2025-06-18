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19:35, 18 июня 2025Моя страна

Во Владимирской области хирурги уникальным методом спасли суставы подростку

Владимирские хирурги спасли суставы ребенку при помощи управляемого роста костей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock / Fotodom

Во Владимирской области успешно применили уникальный метод коррекции х-образных ног у подростка. Об этом сообщает региональный Минздрав.

13-летний пациент с грубой деформацией голеностопных суставов — расстояние между лодыжками при соединенных коленях составляло 13 сантиметров — прошел двухэтапное лечение в областном центре спецмедпомощи. Хирурги применили методику управляемого роста костей. Они установили в голени ребенку специальные пластины, которые позволили выровнять рост костей и полностью устранить проблему.

После операции мальчик сначала передвигался с ходунками, а теперь может ходить самостоятельно. Интересно, что вместе с исправлением х-образной деформации ног у пациента самопроизвольно устранилась и плоско-вальгусная деформация стоп. Врачи спасли подростку суставы, которые уже начали болеть и разрушаться.

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Методика управляемого роста костей становится все более востребованной в России, особенно для лечения детей с ортопедическими проблемами, вызванными лишним весом и дефицитом витамина D. Во владимирском центре уже накоплен успешный опыт применения этой технологии.

Ранее в Омской горбольнице №1 успешно прооперировали 67-летнего мужчину с обширной внутричерепной гематомой. Такие случаи очень опасны, поскольку может произойти остановка дыхания. Нейрохирурги провели экстренную операцию и спасли пациенту жизнь — он пришел в сознание без последствий.

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