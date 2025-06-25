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15:24, 25 июня 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион за тысячу километров от границы с Украиной

Минобороны: Над регионами России за два часа сбили восемь дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Над тремя регионами России 25 июля в течение двух часов — с 13:00 до 15:00 по московскому времени — сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны.

Атакам подверглись два приграничных региона — Воронежская и Курская области, а также один регион, расположенный за тысячу километров от границы с Украиной — Самарская область.

По данным оборонного ведомства, ВСУ попытались атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, четыре из которых сбили над Воронежской областью, и по два — над Курской и Смоленской.

О пострадавших и возможных разрушениях на земле ничего не уточняется.

Ранее сообщалось, что в предыдущие два часа ВСУ выпустили по России 25 беспилотников. Больше всего дронов — 22 — сбили над Воронежской областью.

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