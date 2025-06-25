ВСУ бросили переведенных в штурмовики операторов БПЛА на прорыв в Курскую область

ВСУ бросили переведенных в штурмовики операторов БПЛА на прорыв к Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на прорыв в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Перед новой попыткой наступления операторов дронов перевели в штурмовики, утверждает канал. Это было сделано для восполнения потерь, понесенных подразделениями в российском приграничье.

Усиленные бывшими операторами БПЛА украинские подразделения попытались просочиться в населенные пункты Теткино и Новый Путь. Почти все они были уничтожены, подчеркивает канал.

Ранее стало известно о попытке проникновения в Курскую область украинских диверсантов. Они действовали скрытно, пытавшись пересечь границу под видом мирных жителей.