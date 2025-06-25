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11:20, 25 июня 2025Россия

ВСУ бросили переведенных в штурмовики операторов БПЛА на прорыв в Курскую область

ВСУ бросили переведенных в штурмовики операторов БПЛА на прорыв к Теткино
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на прорыв в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Перед новой попыткой наступления операторов дронов перевели в штурмовики, утверждает канал. Это было сделано для восполнения потерь, понесенных подразделениями в российском приграничье.

Усиленные бывшими операторами БПЛА украинские подразделения попытались просочиться в населенные пункты Теткино и Новый Путь. Почти все они были уничтожены, подчеркивает канал.

Ранее стало известно о попытке проникновения в Курскую область украинских диверсантов. Они действовали скрытно, пытавшись пересечь границу под видом мирных жителей.

ЖЗЛ
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