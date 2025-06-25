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12:52, 25 июня 2025Мир

Захарова с иронией прокомментировала слова Трампа об ударах по Ирану

Захарова пошутила о международной реакции на слова Трампа об ударах по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о возможной международной реакции на слова президента США Дональда Трампа о новых ударах по Ирану. Ее комментарий размещен в Telegram.

«Ждем: заявление ООН с призывом, заявление МАГАТЭ с надрывом, заявление НАТО с солидарностью, ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ (им до нечленов всегда есть дело)», — написала она.

Так дипломат иронично прокомментировала заявление Трампа о готовности США вновь ударить по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу.

Ранее Захарова заявила, что западные СМИ при освещении событий в Иране совершают профессиональное преступление, не упоминая, что удары по мирным ядерным объектам происходят впервые в истории.

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