Захарова с иронией прокомментировала слова Трампа об ударах по Ирану

Захарова пошутила о международной реакции на слова Трампа об ударах по Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о возможной международной реакции на слова президента США Дональда Трампа о новых ударах по Ирану. Ее комментарий размещен в Telegram.

«Ждем: заявление ООН с призывом, заявление МАГАТЭ с надрывом, заявление НАТО с солидарностью, ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ (им до нечленов всегда есть дело)», — написала она.

Так дипломат иронично прокомментировала заявление Трампа о готовности США вновь ударить по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу.

Ранее Захарова заявила, что западные СМИ при освещении событий в Иране совершают профессиональное преступление, не упоминая, что удары по мирным ядерным объектам происходят впервые в истории.