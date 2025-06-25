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10:18, 25 июня 2025Мир

Захарова обвинила Запад в сокрытии одной детали в атаках на Иран

Захарова: Удары по мирным ядерным объектам происходят впервые в истории
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Западные СМИ при освещении событий в Иране совершают профессиональное преступление, не упоминая, что удары по мирным ядерным объектам происходят впервые в истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это, наверное, впервые в жизни наносятся ракетные удары по непосредственно местам нахождения, складирования, базирования, разработки ядерных материалов в рамках мирной программы», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что ядерная программа Ирана имела мирный характер и находилась под наблюдением МАГАТЭ.

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

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