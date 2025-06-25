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14:43, 25 июня 2025Бывший СССР

Зеленский назвал первую согласившуюся производить дроны совместно с Украиной страну

Дания станет первой производящей дальнобойные дроны совместно с Украиной страной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Дания станет первой страной, производящей дроны дальнего радиуса действия и ракеты совместно с Украиной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что производство военной техники будет вестись за пределами Украины. Копенгаген также согласился выделить 1,26 миллиарда евро на производство дальнобойных дронов. Кроме того, на встрече политики обсудили углубление оборонного сотрудничества и производство вооружений в обеих странах.

«Дания также станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский раскрыл возможности Киева по производству дронов. По его словам, Украина может производить 8 миллионов дронов, но ей не хватает денег.

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