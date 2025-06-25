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16:42, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала призналась в желании уйти с телевидения

Ведущая Светлана Зейналова призналась, что у нее было желание уйти с телевидения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова призналась, что у нее было желание уйти с телевидения. Об этом она заявила в разговоре с порталом «Страсти».

На вопрос о том, были ли в ее жизни моменты, когда она хотела бросить карьеру на телевидении, Зейналова ответила положительно. «Такие моменты бывают у всех, особенно когда ты устал и выгорел. Начинаешь думать: "Зачем я этим занимаюсь? Вот нормальные люди сидят дома, спят, просыпаются в приличное время, потягиваются, делают зарядку, пьют кофе, любуясь рассветом... А я уже с горящей пятой точкой куда-то бегу!"» — отметила она.

Телеведущая добавила, что обычно после отдыха желание уволиться у нее пропадает.

Ранее был раскрыт гонорар Зейналовой. По словам продюсера Сергея Дворцова, телеведущая пользуется спросом на корпоративах, потому что является лицом Первого канала.

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