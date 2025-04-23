Раскрыт гонорар ведущей Первого канала

Продюсер Дворцов: Телеведущая Зейналова получает от 300 тыс. руб. за корпоратив

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова получает от нескольких сотен тысяч рублей за корпоратив. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

По словам продюсера, Зейналова пользуется спросом на корпоративах, потому что является лицом Первого канала. «Ее ценник состоит из нескольких частей. Первое и самое главное — гонорар от 300 тысяч рублей по Москве. Возможно, если за пределами Москвы, то ценник будет чуть выше», — раскрыл заработки ведущей Дворцов.

Ранее популярный российский юморист и актер Александр Ревва рассказал, сколько он зарабатывал в начале карьеры в Comedy Club. Как отметил артист, он мог получить за выступление пять тысяч долларов.

Перед этим стало известно о многомиллионных заработках юмориста и телеведущего Сергея Светлакова. По данным СМИ, доходы его компании за 2024 год достигли почти миллиарда рублей.