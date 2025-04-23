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18:23, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыт гонорар ведущей Первого канала

Продюсер Дворцов: Телеведущая Зейналова получает от 300 тыс. руб. за корпоратив
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова получает от нескольких сотен тысяч рублей за корпоратив. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

По словам продюсера, Зейналова пользуется спросом на корпоративах, потому что является лицом Первого канала. «Ее ценник состоит из нескольких частей. Первое и самое главное — гонорар от 300 тысяч рублей по Москве. Возможно, если за пределами Москвы, то ценник будет чуть выше», — раскрыл заработки ведущей Дворцов.

Ранее популярный российский юморист и актер Александр Ревва рассказал, сколько он зарабатывал в начале карьеры в Comedy Club. Как отметил артист, он мог получить за выступление пять тысяч долларов.

Перед этим стало известно о многомиллионных заработках юмориста и телеведущего Сергея Светлакова. По данным СМИ, доходы его компании за 2024 год достигли почти миллиарда рублей.

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