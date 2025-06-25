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15:28, 25 июня 2025Из жизни

Женщина сбросила 65 килограммов и раскрыла секреты похудения

В Великобритании женщина похудела на 65 килограммов с помощью пилатеса
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Hannah Mai

Жительница Великобритании перенесла операцию и сбросила 65 килограммов за два года. Секреты похудения она раскрыла в интервью Daily Mail.

37-летняя британка Ханна Май рассказала, что резко начала набирать вес в 2018 году. Она не могла понять, что с ней происходит, и обратилась к врачам. До октября 2020 года те пытались убедить Май, что она беременна, пока наконец не диагностировали ей синдром Иценко-Кушинга. Из-за него у женщины чрезмерно вырабатывался кортизол, что и привело к ожирению.

В феврале 2021 года Май удалили опухоль в гипофизе, которая влияла на выработку кортизола, а через два года женщина перестала принимать таблетки, необходимые для стабилизации ее состояния. Тогда она и решилась похудеть с помощью пилатеса и диеты.

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Май отказалась от сахара, глютена и молочных продуктов и стала потреблять больше белка. «Это нелегко, нужно действительно подталкивать себя и концентрироваться на том, кем ты хочешь быть, и думать о том, кем ты хочешь быть», — вспомнила Май. Женщина еще продолжает свой путь похудения, но отмечает, что уже сейчас чувствует себя гораздо счастливее, чем раньше.

Ранее сообщалось, что жительница Манчестера, Великобритания, похудела на 51 килограмм, испугавшись за свою жизнь. Она изменила свою рутину, стала чаще готовить дома и вскоре увидела результаты.

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