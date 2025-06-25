Звезда «Ералаша» без одежды снялась в ванне

Российская актриса Анна Цуканова-Котт в откровенном виде снялась в ванне. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда «Ералаша» опубликовала снимок, на котором предстала лежащей в наполненной ванне. Знаменитость прикрыла грудь белой тканью и собрала волосы под шапочку.

«До самой ванны с кровью марала был лимфодренажный массаж и скраб, а также легкий массаж лица», — рассказала она.

Ранее в июне жена Цекало снялась в откровенном платье без бюстгальтера. Избранница российского шоумена разместила кадры, на которых предстала в белом облегающем наряде.