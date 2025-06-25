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17:00, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда КВН ответил на критику телеигры Рогозиным

Звезда КВН Сангаджи Тарбаев заявил, что КВН остается злободневным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сангаджи Тарбаев

Сангаджи Тарбаев. Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ответил бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, раскритиковавшему телеигру. В беседе с «Радиоточкой НСН» он заявил, что в КВН шутят на актуальные темы.

«КВН был, есть и остается злободневным. Все зависит от редакторской группы, которая занимается цензурированием, и Первого канала, который тоже накладывает свои фильтры», — высказался звезда телеигры.

Тарбаев добавил, что в последнее время КВН стал лучше. В частности, подчеркнул депутат, в телеигре больше сатиры, чем, например, в юмористическом проекте Comedy Club на ТНТ.

23 июня Рогозин опубликовал в Telegram-канале пост, в котором раскритиковал номер команды КВН «Негоден», пошутившей о нем. Само выступление он счел неудачным и несмешным, а также подчеркнул, что общий уровень телеигры упал, и предложил участникам команды отправиться в зону проведения спецоперации. Позднее экс-глава «Роскосмоса» заявил, что пошутившие о нем участники телеигры не интересуют его «в силу их интеллектуальной незрелости». Он добавил, что члены команды КВН «для глупых шуток, возможно, годятся, для защиты Родины — нет».

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