Звезда «Ландышей» женился на участнице съемочной группы

Актер Городничий женился на девушке, с которой познакомился на съемке «Ландышей»

Актер Сергей Городничий, известный по роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», женился на участнице съемочной группы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал видео, на котором вместе с супругой Валерией демонстрирует в камеру обручальные кольца на пальцах. Поклонники знаменитости и сериального персонажа поздравили пару со свадьбой в комментариях к ролику.

В «Ландышах» Городничий сыграл простого парня, который по воли случая фиктивно женится на дочери миллиардера. По сюжету он влюбляется в свою фейковую невесту, однако она не сразу отвечает взаимностью. В финале первого сезона проекта герой отправляется на специальную военную операцию.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий рассказал о хейте в адрес своей девушки, с которой познакомился на съемках проекта.