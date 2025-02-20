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20:38, 20 февраля 2025Культура

Звезда популярного сериала пожаловался на травлю своей девушки

Звезда «Ландышей» Сергей Городничий заявил о травле своей девушки из-за сериала
Андрей Шеньшаков

Кадр: Алёна, Блин! / YouTube

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий рассказал о хейте в адрес своей девушки, с которой познакомился на съемках проекта. Его слова приводит издание StarHit.

Молодой артист уже получил статус нового секс-символа у поклонниц сериала, а некоторые стали приписывать ему роман с партнершей по съемочной площадке Никой Здорик. Однако сам Сергей объяснил, что между ним и коллегой ничего нет, а его настоящей возлюбленной Лере уже достается в социальных сетях. Он призвал подписчиков остановить травлю.

«Очень много комментов, что мы с Никой лучше подходим друг другу, чем с Лерой. Ее задевает не это, а когда появляются хейтерские оскорбления в ее адрес. Пишут про внешность, личностные качества. Просто неприятно читать», — высказался актер.

Известно, что Городничий познакомился с Валерией Родиной также на съемках «Ландышей», она работала помощницей ассистента по актерам. У пары настолько быстро закрутился роман, что они уже намерены пожениться.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем-бизнесменом.

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