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20:21, 20 февраля 2025Культура

Звезда «Папиных дочек» развелась с мужем

Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем-бизнесменом
Андрей Шеньшаков
Анастасия Сиваева

Анастасия Сиваева. Фото: Usoev Gennady / Legion-Media

Бывшая актриса Анастасия Сиваева, известная по одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», рассталась со своим супругом, бизнесменом Дмитрием Приваркиным. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» издания Super.

Исполнительница роли Даши Васнецовой, девочки-гота из популярного сериала нулевых, после съемок в проекте вышла замуж за предпринимателя и со временем перестала сниматься. По информации источника, в 2015 году Сиваева сменила фамилию на Приваркину.

Судя по данным сайта мировых судей города Москвы, 21 мая 2024 года Анастасия и Дмитрий развелись. Сообщается также, что пара воспитывала общего ребенка, сына. О том, с кем сейчас проживает мальчик, неизвестно. Теперь уже бывший муж звезды «Папиных дочек» работает буровым супервайзером в филиале американской нефтяной компании в Абу-Даби.

Ранее стало известно, что другая звезда сериала «Папины дочки» снялась топлес для журнала.

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