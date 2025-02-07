Звезда сериала «Папины дочки» снялась топлес для журнала

Российская актриса театра и кино Дарья Мельникова снялась топлес для журнала «Атмосфера». Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя звезда сериала «Папины дочки» разместила серию кадров, на одном из которых предстала перед фотографом в черных свободных брюках с ремнем и ботинках на плоском ходу. Помимо этого, Мельникова накинула на шею несколько галстуков, которые прикрывали ее обнаженную грудь. «Оцениваем атмосферность от 1 до 10, где 1 — земля, 10 — космос», — подписала знаменитость.

В январе звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов. Российская актриса Елизавета Арзамасова позировала в белом платье, расшитом декоративными ветками с лепестками, с расклешенной юбкой и на широких бретелях.