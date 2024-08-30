Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:11, 30 августа 2024Ценности

Звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова. Фото: @liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Папины дочки» разместила снимок, на котором предстала в белом платье, расшитом декоративными ветками с лепестками, с расклешенной юбкой и на широких бретелях. Помимо этого, звезда распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала белый клатч.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Поклонники оценили внешность звезды в комментариях под постом. «Лиза, вы в отличной форме», «Вы прекрасно выглядите, хотя совсем мало времени отдохнули», «Браво. Красавица, как будто не было дня рождения дочери», «Лиза, вы выглядите посвежевшей», — написали они.

Известно, что 8 августа Арзамасова родила второго ребенка.

В августе 2023 года звезда «Папиных дочек» сделала пластику носа. Звезда рассказала, что во время съемок шоу на льду она сломала нос, однако вместо должного лечения девушка продолжила работу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ пригрозил депутату Рады из-за информации о потере F-16. Она напомнила ему еще о двух инцидентах

      Индекс Мосбиржи опустился до нового минимума

      Глава Еврокомиссии назвала переговоры способом подчинить Украину России

      ЭСК РФС признал ошибкой судьи неназначенный пенальти в матче «Динамо» с «Краснодаром»

      Лукашенко поговорил с иностранными лидерами в свой юбилей

      26-летняя москвичка отбилась от насильника и обратила его в бегство

      Обвиняемого в расправе над российским правозащитником поместили под стражу

      Маск предсказал США банкротство

      Помилованного вагнеровца заподозрили в расправе над россиянкой с дочерью

      Ученые впервые смогли измерить амбиполярное поле Земли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше