Звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов

Российская актриса Елизавета Арзамасова восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Папины дочки» разместила снимок, на котором предстала в белом платье, расшитом декоративными ветками с лепестками, с расклешенной юбкой и на широких бретелях. Помимо этого, звезда распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала белый клатч.

Поклонники оценили внешность звезды в комментариях под постом. «Лиза, вы в отличной форме», «Вы прекрасно выглядите, хотя совсем мало времени отдохнули», «Браво. Красавица, как будто не было дня рождения дочери», «Лиза, вы выглядите посвежевшей», — написали они.

Известно, что 8 августа Арзамасова родила второго ребенка.

В августе 2023 года звезда «Папиных дочек» сделала пластику носа. Звезда рассказала, что во время съемок шоу на льду она сломала нос, однако вместо должного лечения девушка продолжила работу.