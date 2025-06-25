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19:20, 25 июня 2025Ценности

Звезда сериала «Универ» вышла в свет с сумкой за 354 тысячи рублей

Актриса Рудова пришла на премьеру сериала с сумкой Dior за 354 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова вышла в свет с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».

41-летняя звезда сериала «Универ» пришла на премьеру сериала «Театральная зона» в наряде, состоящем из черного топа и мини-юбки. Помимо этого, она позировала на красной дорожке в джинсовой накидке и массивных ботинках. Образ артистки дополнила сумка Dior, стоимость которой оценивается в 3900 евро (354 тысячи рублей).

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Ранее в июне Рудова также похвасталась обувью более чем за 100 тысяч рублей. Актриса продемонстрировала белую коробку бренда Celine, в которой находились черные ботинки на высокой подошве.

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