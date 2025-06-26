11-летний мальчик искупался в бассейне в Европе и не выжил из-за пожирающей мозг амебы

Bild: 11-летний мальчик не выжил после урока плавания в бассейне в Словакии

В Европе 11-летний мальчик искупался в термальном бассейне и не выжил из-за пожирающей мозг амебы. Об этом стало известно изданию Bild.

Уточняется, что инцидент произошел, когда ребенок посещал урок плавания на курорте Вадас в городе Штурово, Словакия. Через несколько дней у него диагностировали заражение простейшим организмом Naegleria fowleri, который также известен как амеба-убийца. Шансов на выживание у мальчика не было — официального лечения от поражения этим микроорганизмом нет.

Врачи предположили, что амеба могла попасть в организм ребенка через назальные пазухи, а оттуда проникнуть в мозг. Внутри головы человека это простейшее распространяется, его жизнедеятельность вызывает припадки, галлюцинации и кому и в результате — летальный исход.

Сообщается, что поедающая мозг амеба — это теплолюбивое одноклеточное существо с плавниками, которое размножается при температуре выше 25 градусов и встречается в горячих источниках. После этого случая все термальные бассейны Вадаса закрыли для проведения лабораторной экспертизы.

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