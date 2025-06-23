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16:13, 23 июня 2025Путешествия

Туристка заразилась опасной инфекцией на отдыхе в Европе и впала в кому

The Sun: Британка заразилась болезнью легионеров и впала в кому в Греции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Туристка отправилась с мужем на отдых в Европу, заразилась опасной инфекцией и впала в кому. Об этом сообщает издание The Sun.

57-летняя британка Донна Джоблинг отправилась в отпуск на остров Крит, Греция, с мужем и выбрала опцию «все включено» в отеле, которая обошлась супругам в 1500 фунтов стерлингов (157,6 тысячи рублей). Через несколько дней после приезда она тяжело заболела.

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Туристку доставили в больницу Венизелио в Ираклионе 11 июня, где у нее выявили болезнь легионеров, которая вызывает острую дыхательную недостаточность и приводит к летальному исходу. Женщину, страдающую сопутствующими тяжелыми заболеваниями, в том числе эпилепсией, ввели в искусственную кому, в которой она пребывает до сих пор.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний призвал отели Крита проявить бдительность при очистке систем водоснабжения, которые часто являются источником заболевания. Проведенные по всему острову тесты выявили рост числа бактерий легионеллы.

Ранее турист подхватил болезнь легионеров в отеле в Турции и впал в кому. По его словам, в номере, где он остановился, было грязно и присутствовал затхлый запах.

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