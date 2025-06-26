Армения захотела окончательно выйти из ОДКБ

В Армении заявили об окончательном решении по членству в ОДКБ

В Армении заявили о скором «окончательном решении» по членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Ваан Костанян журналистам, передает News.am.

«Что касается ОДКБ, то Армения не намекает, а прямо говорит, что долго так продолжаться не может. Если партнеры по ОДКБ, в том числе Россия, не будут делать политических заявлений, о которых шла речь много лет назад после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — заявил дипломат.

Так Костанян ответил на вопрос, после чего Армения окончательно покинет ОДКБ.

В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и ОДКБ прошли точку невозврата, и Армения считает, что находится вне блока. Армения объявила о заморозке своего членства в организации после поражений в карабахских конфликтах.