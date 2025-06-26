Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:35, 26 июня 2025Бывший СССР

Армения захотела окончательно выйти из ОДКБ

В Армении заявили об окончательном решении по членству в ОДКБ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В Армении заявили о скором «окончательном решении» по членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Ваан Костанян журналистам, передает News.am.

«Что касается ОДКБ, то Армения не намекает, а прямо говорит, что долго так продолжаться не может. Если партнеры по ОДКБ, в том числе Россия, не будут делать политических заявлений, о которых шла речь много лет назад после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — заявил дипломат.

Так Костанян ответил на вопрос, после чего Армения окончательно покинет ОДКБ.

В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и ОДКБ прошли точку невозврата, и Армения считает, что находится вне блока. Армения объявила о заморозке своего членства в организации после поражений в карабахских конфликтах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль назвал условие уничтожения верховного лидера Ирана

    Российский суд наказал четырех минометчиков-террористов за атаку на мирное село

    Российский военнослужащий вернулся с СВО и заживо сгорел в своем доме

    Медведев заявил о корнях из Курской области и пообещал пресечь попытки прорыва ВСУ

    Канье Уэст заплатил своей жене за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет

    Мать четверых детей впервые прыгнула с парашютом с инструктором и не выжила

    Молодым россиянам захотели помочь снимать жилье

    Армения захотела окончательно выйти из ОДКБ

    Начались сертификационные испытания самолета МС-21 с российскими системами

    Россиянин использовал телефон в качестве приманки для изнасилования мальчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости