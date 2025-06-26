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06:34, 26 июня 2025Россия

Беспилотники ночью попытались атаковать регион России

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минувшей ночью беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (ВРИО) губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Информация уточняется.

Ранее жители Ростовской области сообщили о взрывах над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Они рассказали, что в небе были видны яркие вспышки, также раздались звуки пролета украинских беспилотников.

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