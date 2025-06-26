Беспилотники ночью попытались атаковать регион России

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Минувшей ночью беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (ВРИО) губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Информация уточняется.

Ранее жители Ростовской области сообщили о взрывах над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Они рассказали, что в небе были видны яркие вспышки, также раздались звуки пролета украинских беспилотников.