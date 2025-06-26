В российском регионе прогремели взрывы

Shot: В Ростовской области прогремело минимум пять взрывов

В ночь на четверг, 26 июня, в Ростовской области прогремели взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, было слышно по меньшей мере пять взрывов — они раздались над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Кроме того, очевидцы сообщили о ярких вспышках в небе и звуках пролета украинских беспилотников.

Они рассказали, что дроны сбивают средства противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что беспилотники двигаются со стороны поселка Матвеев Курган. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 18 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. По данным ведомства, семь из них уничтожены в Брянской области, четыре — в Ульяновской, три — в Воронежской, по два — в Курской и Саратовской.