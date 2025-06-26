Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:56, 26 июня 2025Россия

В российском регионе прогремели взрывы

Shot: В Ростовской области прогремело минимум пять взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 26 июня, в Ростовской области прогремели взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, было слышно по меньшей мере пять взрывов — они раздались над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Кроме того, очевидцы сообщили о ярких вспышках в небе и звуках пролета украинских беспилотников.

Они рассказали, что дроны сбивают средства противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что беспилотники двигаются со стороны поселка Матвеев Курган. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 18 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. По данным ведомства, семь из них уничтожены в Брянской области, четыре — в Ульяновской, три — в Воронежской, по два — в Курской и Саратовской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каспаров оказался замешан в подготовке госпереворота в африканской стране

    Жена Роберта Паттинсона снялась в блестящем топе на голое тело

    В российском регионе прогремели взрывы

    Москвички начали предлагать незнакомцам заняться сексом ради мести пикаперам

    Стало известно о недовольстве в Европе из-за отношения к Трампу на саммите НАТО

    Неизвестное животное с человеческими руками озадачило ученых

    Определена неожиданная польза витамина С

    В Сербии предотвратили попытку силового свержения власти

    29-летняя модель OnlyFans объяснила отдых с 17-летним футболистом «Барселоны»

    Врач рассказала о состоянии брошенного на пол в Шереметьево ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости