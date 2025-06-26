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13:10, 26 июня 2025Культура

Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге

Mash: Боярского экстренно госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Актер и певец Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, на данный момент звезда советских фильмов про мушкетеров находится в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы. Предварительно, причиной госпитализации Боярского стали проблемы с сердцем.

Отмечается, что артист самостоятельно приехал в медучреждение, но чувствует себя плохо. «В больнице просил врачей не сообщать сыну о его визите», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский вернулся на сцену после того, как оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции.

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